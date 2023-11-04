وفاة 10 أشخاص وإصابة 441 آخرين خلال الـ 48 ساعة

توفي 10أشخاص وأصيب 441 آخرون، إثر حوادث المرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ 48 ساعة الأخيرة حسب ما أوردته، اليوم السبت، حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية وهران بوفاة شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح على إثر انحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق المسمى طونيو، بلدية بوسفر، دائرة عين الترك.

كما تدخلت الحماية المدنية -يضيف نفس البيان- من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 8 أشخاص مختنقين جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون ببلدية بوقاعة بولاية سطيف. ومن جهة أخرى، تدخلت الحماية المدنية من أجل إطفاء 41 حريق من الغطاء النباتي، منها 19 حرائق الغابات، بعدة ولايات