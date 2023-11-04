العاصمة: انقطاع الماء الشروب بهذه البلديات

أعلنت مؤسسة المياه والتطهير للجزائر العاصمة "سيال"، عن تسجيل انقطاعات وتذبذبات في التزويد بالماء الشروب في بعض بلديات العاصمة.

وأوضح بيان الشركة، أن بلدية عين البنيان ستعرف اليوم السبت انقطاعا في التزود بالماء الشروب، بينما ستعرف كل من بلديات زرالدة والمعالمة، تذبذبا في التزود بالماء الشروب. وأوضح ذات البيان، أن هذا الانقطاع سببه توقف محطات تحلية مياه البحر بزرالدة وعين البنيان جراء حالة الطقس التي تسببت في ارتفاع نسبة تعكر المياه اليوم السبت.

وأكد البيان، بأن عملية التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا بعد استئناف عملية الإنتاج على مستوى محطات التحلية.