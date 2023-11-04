حجز قرابة 1.5 مليون كبسولة بالعاصمة وتمنراست

تمكنت المصالح المختصة للأمن الوطني، خلال الأربعة أيام الأخيرة، من حجز ما يقارب 1,5 مليون كبسولة من المؤثرات العقلية وأزيد من 1 كلغ من الكوكايين مع توقيف 25 شخصا على مستوى ولايتي الجزائر وتمنراست، حسب ما أورده اليوم السبت بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر أن "المصالح المختصة للأمن الوطني اخترقت مرة أخرى الشبكات الإجرامية الدولية المختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية"، حيث تمكنت "خلال الأربعة أيام الأخيرة على مستوى ولايتي الجزائر وتمنراست من ضبط 1 مليون و398 ألف و480 كبسولة من المؤثرات العقلية و1 كلغ و172غ من الكوكايين بقيمة مالية تفوق 100 مليار سنتيم مع توقيف 25 شخصا مشتبه فيهم من بينهم امرأتان" مع "استرجاع 8 مركبات، شاحنتين و3 دراجات نارية".

وتأتي هذه "العملية الكبرى" التي نفذتها مصالح الشرطة القضائية المختصة لكل من الرويبة، تمنراست والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية للقبة --يضيف البيان-- بعد "سبعة أشهر من محاولة إغراق الجزائر عشية شهر رمضان المبارك بأزيد من مليون ونصف مليون قرص مهلوس".

وقد تم "وضع المعطيات الخاصة بهذه الشبكات الإجرامية الدولية تحت تصرف المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات للاستغلال ولمواصلة التحقيق"، وفقا لذات البيان.