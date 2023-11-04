مليون مشترك في خدمة الألياف البصرية

كشفت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في بيان لها اليوم السبت، عن بلوغ عدد المشتركين في خدمة الألياف البصرية حتى المنزل، المليون مشترك مع بداية شهر نوفمبر الجاري.

وأوضح نفس المصدر أنه تم تسجيل "وثبة هامة" في مجال تعميم تكنولوجيا الألياف البصرية إلى غاية المنزل، حيث بلغ عدد الأسر الموصولة بهذه التكنولوجيا مليون أسرة.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه "في إطار أهداف الاستراتيجية المسطرة ضمن مخطط عمل الحكومة فيما يخص تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، سجلت بلادنا قفزة نوعية وكمية فيما يتعلق بالربط بالأنترنت الثابت ذي التدفق العالي جدا من خلال إعطاء الأولوية لتقنية الألياف البصرية إلى غاية المنزل (FTTH)".

وفي هذا السياق، فقد عرف عدد مشتركي تكنولوجيا الألياف البصرية نموا متسارعا، إذ قفز من 53 ألف مشترك في بداية سنة 2020 إلى مليون مشترك بداية شهر نوفمبر 2023"، وفقا للمصدر ذاته.