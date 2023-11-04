هل تخلى الغرب عن زيلينسكي ؟

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن الحرب في غزة "صرفت الانتباه" عن الصراع بين بلاده وروسيا، في حين كشف صحيفة أمريكية أن الغرب بدأ يدفع زيلينسكي نحو مفاوضات سلام مع الجارة الشرقية.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "من الواضح أن الحرب في الشرق الأوسط تصرف الانتباه، لقد وجدنا أنفسنا بالفعل في مواقف صعبة للغاية عندما لم يكن هناك أي تركيز تقريبًا على أوكرانيا"، مضيفًا "أنا متأكد تمامًا من أننا سنواجه هذا التحدي".

من جهة أخرى، أفادت صحيفة أمريكية، اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين غربيين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تناقش مع أوروبا وكييف إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا وما الذي يتعين عليها التضحية به من أجل السلام.

ونشرت صحيفة "إن بي سي"، مقالة تفيد بوجود أحاديث ما بين مسؤولين من الولايات المتحدة وأوروبا من جهة والحكومة الأوكرانية من جهة أخرى، حول العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب.

وتضمنت المحادثات أيضا الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا فعله من أجل التوصل إلى اتفاق ما بين البلدين".

وبحسب صحيفة "إن بي سي"، فإن "المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يشعرون بالقلق من أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا قد وصل إلى طريق مسدود، كما أن الأوروبيين والأمريكيين غير متأكدين من قدرتهم على تقديم المزيد من المساعدة لكييف".

وأضافت الصحيفة أيضا أن "المسؤولين لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يشعرون بالقلق أيضًا من نفاد القوات في أوكرانيا، بينما يبدو أن لدى روسيا احتياطيات لا نهاية لها".

وأعرب المسؤولون عن وجهة نظر مفادها أن "الناتو" (حلف الشمال الأطلسي)، يمكن أن يقدم لكييف بعض الضمانات الأمنية دون انضمام أوكرانيا رسميًا إلى الحلف كحافز للمفاوضات.