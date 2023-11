L’Algérie atteint un million d'abonnés en fibre optique

Le nombre d'abonnés au réseau internet très haut débit en fibre optique (FTTH, fibre to home) a atteint un (1) million, au début novembre 2023, a annoncé samedi le ministère de la Poste et des Télécommunications dans un communiqué.

"Dans le cadre des objectifs stratégiques du Plan d’action du Gouvernement consacrés aux technologies de l’information et de la communication (TIC), tracés pour la concrétisation des engagements du Président de la République, notre pays a enregistré un saut qualitatif et quantitatif en termes de raccordement à l’internet fixe très haut débit, en priorisant la technologie de fibre optique jusqu’au domicile FTTH", indique la même source.

Le nombre d’abonnés utilisant la technologie FTTH a marqué "une croissance exponentielle, passant de près de 53.000 abonnés au début 2020 à un (1) million d’abonnés au début du mois de novembre de l’année 2023", précise la même source.

Cette évolution du nombre de foyers connectés au FTTH a été accompagnée par "une nette amélioration des débits offerts aux abonnés, pouvant atteindre 300 Mbps avec révision à la baisse des tarifs des débits supérieurs", relève le communiqué.

Le ministère indique, à cet égard, qu'"un effort de communication soutenu a été fourni à travers des campagnes de proximité menées sur le terrain, notamment auprès des citoyens résidants des nouveaux pôles urbains, afin de susciter l’adhésion des ménages aux nouvelles offres d'AT et faciliter l’adoption de cette technologie de pointe".