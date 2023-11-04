غليزان: مروجو المؤثرات العقلية في قبضة الشرطة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة جديوية بأمن ولاية غليزان من وضع حد لأحد مروجي المؤثرات العقلية وحجز 370 قرص مهلوس من نوع ( بريغابالين + إكستازي)، مع حجز ذخيرة حية دون رخصة،وهذا على إثر معلومات واردة إلى ذات الفرقة مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم من ذوي السوابق بصدد إدخال كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة على متن مركبة قصد ترويجها بمدينة جديوية. وبعد عملية الترصد تم توقيف أحد المشتبه فيهم أين تم ضبط بحوزته 40 قرصا من نوع اكستازي. وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكنه أين تم ضبط وحجز 330 قرصا من نوع بريغابالين، مع حجز دخيرة حية دون رخصة.

وقد مكنت التحقيقات التي باشراتها الفرقة مع المشتبه فيه،بالتنسيق مع النيابة المحلية من تحديد هوية شريكيه في العملية. بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية.