19 حافظا لكتاب الله يتبرعون بجوائزهم لأهل غزة

شهدت مدرسة الإمام الشاطبي ببلدية عين البيضاء في ورقلة، اليوم، حدثا متميزا يتمثل في تخرج دفعة جديدة من حفظة كتاب الله، ومما زاد في رونق المناسبة هو تبرع المتوجين بجوائزهم المالية لأهل قطاع غزة الذي ينزف جراء العدوان الصهيوني الغاشم.

خلف تبرع 19 حافظا لكتاب الله بمدرسة الإمام الشاطبي ببلدية عين البيضاء بورقلة طبعة 2023 بجوائزهم المالية لإخوانهم في قطاع غزة، أجواء مؤثرة ممزوجة بالفخر والاعتزاز لدى جميع من حضر هذه المناسبة .

وأشاد أئمة ومشايخ بالمبادرة والالتفاتة الإنسانية التي قام بها هؤلاء الطلبة مؤكدين أن هذه المواقف ليست غريبة على أبناء الشعب الجزائري الذي لا يفوت أي مناسبة إلا ويبدي تضامنه العميق مع ومساندته المطلقة للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته.