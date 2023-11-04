شبيبة تيارت: طلاق بالتراضي مع المدرب آيت جودي

أنهت، اليوم، إدارة شبيبة تيارت مهام مدرب الفريق عز الدين أيت جودي بالتراضي بين الطرفين، عقب تسجيل انطلاقة سيئة في بطولة القسم الثاني هواة مجموعة وسط غرب.

وأكد أحد أعضاء إدارة شبيبة تيارت في اتصال به خبر انتهاء مهام المدرب عز الدين آيت جودي من العارضة الفنية للفريق، بعد 3 جولات قادها هذا المدرب سجل خلالها فوزا واحدا في الجولة الأولى أمام شباب قير العبادلة بملعب بشار، وتعادل في الجولة الثانية أمام الضيف شباب تموشنت دون أهداف بملعب المجاهد المتوفى قايد أحمد بتيارت، وانهزام ثقيل في الجولة الثالثة بملعب حجوط أمام نجم القليعة، كان بمثابة القطرة التي أفاضت كأس غضب "الحباش" أنصار شبيبة تيارت.

وحسب مصدرنا فإن المدرب الجديد سيلتحق هذا الاثنين بالعارضة الفنية للفريق من بين مدربين ربطت معهما إدارة الفريق اتصالات ومفاوضات، أحدهما من الغرب والثاني من الشرق حسب نفس المصدر.

وشكرت إدارة شبيبة تيارت نقلا عن أحد أعضائها المدرب عز الدين آيت جودي على العمل الذي قام به قبل بداية منافسة بطولة القسم الثاني هواة مجموعة وسط غرب وفي الثلاث جولات الأولى من البطولة، مؤكدا أن الحظ لم يكن بجانبه مع بداية البطولة رغم توفر كل الإمكانيات المادية من طرف لجنة التسيير المؤقتة التي يرأسها "مير" تيارت، وإقامة تربص مغلق تحضيري بمدينة شلف للبطولة قبل انطلاق المنافسة.

وتستقبل شبيبة تيارت السبت القادم نصر حسين داي على ملعب قايد أحمد بتيارت برسم الجولة الرابعة، بمدرب الجديد.