وقفة تضامنية بالعاصمة

نظم اليوم السبت حزب "صوت الشعب" بالجزائر العاصمة، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني للتنديد بالعدوان الصهيوني الوحشي وغير المسبوق المتواصل، خاصة في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف الآلاف من الشهداء والجرحى و دمارا شبه كلي للبنية التحتية.

وأكد سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز أبو عيطة، في كلمة له بالمناسبة أن الكيان الصهيوني "يشن حربا قذرة على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يستهدف الأطفال والنساء والشيوخ بهدف تهجيرهم من أراضيهم".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب "إبادة جماعية" من قبل الكيان الصهيوني المدعوم من قبل دول عظمى والتي خلفت حتى الآن ما يزيد عن 9500 شهيد وأكثر من 26 ألف جريح، فضلا عن الآلاف من المفقودين تحت الأنقاض.

وحيا السفير الفلسطيني موقف الجزائر السياسي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مثمنا كلمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من الجلفة بأن "الشعب الفلسطيني ليس إرهابيا وأنه يدافع عن وطنه وحقوقه".

من جهته، أكد رئيس حزب "صوت الشعب"، لمين عصماني، في كلمة له بأن القضية الفلسطينية "هي من ثوابت الشعب الجزائري غير القابلة للتغير"، واصفا ما يعيشه الشعب الفلسطيني بأنه "إبادة جماعية وتطهير عرقي".

كما دعا عصماني شعوب العالم والشعوب الإسلامية والعربية خاصة إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لوقف هذا العدوان الصهيوني الخطير على قطاع غزة.

من جانبه، قال ممثل الجالية الجزائرية بمرسيليا عن حزب "صوت الشعب"، يوسف عبون، أن الجالية الجزائرية في فرنسا لا تتوقف عن دعمها للقضية الفلسطينية من خلال الوقفات والمسيرات المنددة بالعدوان الصهيوني الخطير على الفلسطينيين في قطاع غزة.