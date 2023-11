Gaza : Le nombre des martyrs s’élève à plus de 9.500

Le bilan des Palestiniens tombés en martyrs à Gaza et en Cisjordanie occupée s'est élevé samedi à 9.572, alors que plus de 26.000 autres ont été blessés depuis le début des agressions sionistes le 7 octobre, rapporte l'agence palestinienne de presse, Wafa.

Dans son rapport quotidien, le ministère palestinien de la Santé, cité par Wafa, a fait état de 9.425 civils palestiniens tombés en martyrs dans l'enclave palestinienne, tandis que 147 martyrs ont été dénombrés en Cisjordanie occupée.

Selon le ministère, plus des deux tiers des martyrs sont des enfants, des femmes et des personnes âgées.

Un précédent bilan a fait état vendredi d'au moins 9.299 martyrs et plus de 25.000 blessés.

Le ministère a indiqué que le convoi des ambulances qui transportait vendredi les blessés de l’hôpital d’Al-Shifa au point de passage de Rafah a été bombardé à trois reprises. Quinze civils palestiniens sont tombés en martyrs lors de ces frappes et des dizaines d'autres ont été blessés.

Il a encore indiqué que 16 des 35 hôpitaux de Gaza ont cessé de fonctionner en raison des bombardements sionistes continus, et de la pénurie de carburant, révélant, par ailleurs, que les médecins étaient contraints de pratiquer des opérations sans anesthésie, y compris pour les blessés des bombardements et les femmes qui accouchent par césarienne.