سيدي عبد الله: توزيع 40 ألف سكن السنة المقبلة

أمر وزير السكن و العمران و المدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، بتشكيل لجنة مشتركة بين دائرته الوزارية وزارة الري مهمتها ''المتابعة اليومية و الدورية'' لمشاريع ربط 40.000 وحدة سكنية بالمياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) تحسبا لتوزيعها مطلع 2024.

وأوضح الوزير، خلال ترؤسه، رفقة وزير الري، طه دربال، وبحضور والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، لاجتماع تقني ضم مدراء مركزيين من الوزارتين، بموقع 6000 سكن تابع للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، أن هذه اللجنة ستعمل على ''إزالة جميع العوائق التي من شأنها عرقلة تقدم وتيرة أشغال العديد من مشاريع ربط السكنات بالمياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي".

كما ستعمل اللجنة، يضيف الوزير، على "تسليم هذه المشاريع في الآجال المحددة للسماح بتوزيع أحياء مكتملة تتوفر على كل شروط الحياة الكريمة".

وفي تصريح صحفي عقب الزيارة الميدانية أكد بلعريبي أن ''التنسيق الحكومي" سيمكن من توزيع ''مع بداية 2024 على الأقل 40.000 وحدة سكنية" بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، مشيدا بالدور الذي تلعبه وزارة الري في تسريع وتيرة انجاز المشاريع الخاصة بتزويد السكنات بالمياه الصالحة للشرب وانجاز قنوات الصرف الصحي.

وأفاد أن ''استثمارات ضخمة '' تقدر بأكثر من 15 مليار دينار تم رصدها من اجل انجاز هذه المشاريع، مؤكدا أن عمليات ''بناء السكنات وتوفير السكن للمواطن الجزائري'' ستتواصل وفقا لتعليمات رئيس الجهورية، عبد المجيد تبون.