غليزان: حجز 1200 كبسولة من المؤثرات العقلية

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من وضع حد لمروجي المؤثرات العقلية وحجز 1200 كبسولة. وهذا على إثر معلومات وردت إلى الفرقة مفادها وجود شخصين مشتبه فيهما يستغلان مسكنيهما في عملية تخزين وترويج المهلوسات بأحد أحياء مدينة غليزان. وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم ضبط وحجز بمسكن أحدهما على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بــ :1200 كبسولة مع توقيف المشتبه فيهما.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية.