جمعية الصيادلة الجزائريين تدعو لتكثيف الجهود لإغاثة الفلسطينيين

وجهت الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين، اليوم الأحد، دعوة إلى كل فعاليات المجتمع المدني الجزائري والعربي والدولي الداعم للقضايا العادلة، إلى تكثيف جهود الإغاثة الدولية للفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة على حقهم في الحماية الصحية والعلاج التي تعتبر من الحقوق الدولية الأساسية.

ودعت الجمعية، في بيان صحفي، كل الصيادلة والفاعلين في قطاع الصيدلة إلى "تقديم المساعدات الطبية والأدوية وكافة أشكال الدعم المادي اللازم للجهات المخولة قانونا والناشطة ميدانيا"، كما وجهت "الدعوة إلى كل فعاليات المجتمع المدني الجزائري والعربي والدولي الداعم للقضايا العادلة إلى تفعيل آليات عمل ودعم مشتركة لنصرة القضية الفلسطينية وتكثيف جهود الإغاثة الدولية".

وناشدت الجمعية، المؤسسات الصحية الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية والإنسانية الحكومية وغير الحكومية، "لتحمل مسؤوليتها التاريخية والضغط على حكوماتها لحماية قدسية المستشفيات ووضع حد لتمادي الكيان الصهيوني في قتل وتشريد الفلسطينيين وتفادي انهيار المنظومة الصحية وتمكين الفلسطينيين الجرحى والمصابين من أدنى حقوقهم، كالاستشفاء وتلقي العلاج في مستشفيات آمنة وحماية الأطقم الطبية وفرق الاغاثة المحلية والدولية".

وقالت الجمعية أنها تتابع تطورات الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة على موقفها "الداعم للقضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين المشروع في تحرير أراضيهم وممتلكاتهم وحماية أنفسهم ضد كل أشكال العدوان وحقهم في الحماية الصحية والعلاج التي تعتبر من الحقوق الدولية الأساسية".

وتابعت الجمعية أن "المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية كانت على مر العصور والحروب التي عرفتها البشرية في مأمن عن اي قصف او تعريض لأي شكل من اشكال العنف، أما اليوم يشهد العالم والأسرة الطبية خاصة على انتهاكات غير مسبوقة على مرأى الشاشات والجميع... قصف وتعد صارخ طال عددا من مستشفيات قطاع غزة بقصف جوي وصاروخي، لم يسلم منه لا المدنيون العزل ولا المرضى ولا الأسرة الطبية الممارسة لمهامها النبيلة، مما أدى الى سقوط مئات من الشهداء وفرض حصار غير مسبوق على المستشفيات الأخرى".