الفاف تضع النقاط على الحروف

ذكّر الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه الهيئة الوحيدة الممثّلة لدى الهيئات الدّولية، و القارية، و الجهوية، و بالتالي فالنشاطات ذات الصّلة بكرة القدم ينبغي أن تمرّ إجباريا عبر الاتحادية، كقناة وحيدة.

وجاء في بيان للفاف: "يذكّر الاتحاد الجزائري لكرة القدم كلّ الرّابطات و النّوادي المنتسبة إليه، بصفته هيئة وطنية مديرة، بموجب الأنظمة و الأحكام السّارية، أنّ الاتحادية هي الهيئة الوحيدة الممثّلة لدى الهيئات الدّولية، و القارية، و الجهوية، و بالتالي فالنشاطات ذات الصّلة بكرة القدم ينبغي أن تمرّ إجباريا عبر الاتحادية، كقناة وحيدة".

من هذا المنطلق، -تضيف الفاف- يتعيّن على مسيّري الرّابطات و نوادي كرة القدم، و المسؤولين التقنيين والإداريين، فيها، احترام هذه القواعد بكل انضباط، بما يسمح للاتحادية من ممارسة مهامها و صلاحياتها، وفق هذه التنظيمات.

وعليه، فإنّ أي علاقة مباشرة دون المرور على الاتحادية تعتبر خرقا لهذه التنظيمات.