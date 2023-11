Manifestations pro-palestiniennes en Argentine et au Chili

D'imposantes manifestations ont été organisées en Argentine et au Chili pour condamner les agressions et génocides sionistes continus contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, rapporte dimanche l'agence de presse palestinienne, Wafa.

Selon Wafa, des dizaines de milliers de personnes ont participé samedi dans la capitale argentine, Buenos Aires, à une manifestation en réponse à l'appel du lauréat du prix Nobel de la paix, Pérez Esquival, d'institutions palestiniennes et arabes, de partis politiques et d'organisations de la société civile, en solidarité avec le peuple palestinien qui fait face à une guerre génocidaire.

Dans la capitale chilienne, Santiago, des milliers de personnes ont également participé à une manifestation similaire, dénonçant les massacres de l'occupation sioniste perpétrés contre des innocents.

Ils ont exigé un cessez-le-feu immédiat et le respect du droit international humanitaire et de toutes les conventions internationales.

Les manifestants ont en outre dénoncé "le soutien politique et militaire des Etats-Unis et de certains pays occidentaux aux massacres odieux" commis dans la bande de Gaza.