La FAF est l’interface unique dans les relations internationales

La fédération algérienne de football FAF a affirmé, ce dimanche, qu’elle est l’interface unique dans les relations avec les instances internationales.

Dans un communiqué qu’elle a rendu public sur son site Internet, la FAF a rappelé l’ensemble des ligues et des clubs affiliés à la Fédération Algérienne de Football, instance dirigeante nationale, qu’en vertu des règlements et des dispositions statutaires en vigueur, la fédération est l’interface unique dans les relations avec les instances internationale, continentale et régionale.

« Par conséquent, toute relation liée aux activités footballistiques doit passer obligatoirement par son seul canal, précise la FAF.

De ce fait, « Les dirigeants et les responsables techniques et administratifs des ligues et des clubs de football sont tenus d’observer ces règles de fonctionnement et de compétence en toute discipline, permettant à la Fédération d’accomplir ses missions et ses prérogatives, dans le respect des règlements, martèle l’instance fédérale.

« Aussi, toute relation directe avec les instances de football, internationale, continentale ou régionale, constitue une violation à ces règlements», conclut le communiqué.