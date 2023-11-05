تفكيك عصابة احياء بالعاصمة

تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر المتمثلة في امن المقاطعة الإدارية الرويبة بمختلف فرقها

العملياتية من توقيف عصابة أحياء مكونة من 10أشخاص.

وأفاد بيان للمصالح ذاتها، أن العملية أسفرت عن حجز كمية من المخدرات الصلبة، قنب هندي،أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس من بينها سيوف وسكاكين ذات الحجم الكبير، مؤثرات عقلية من مختلف الأنواع ومبالغ مالية من عائدات الترويج.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضايا جناية تكوين جمعية أشرار،الانخراط في عصابة أحياء الغرض منها بسط السيطرة والزعامة بإستعمال أسلحة بيضاء

محظورة من الصنف السادس، حيازات المؤثرات العقلية، حيازة مخدرات من نوع القنب الهنديومخدرات صلبة لغرض البيع والإخلال بالنظام العام.