عطاف يشرع في زيارة عمل إلى جمهورية سلوفينيا

يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، وبتكليف من رئيس الجمهورية، ابتداءً من عشية اليوم، في زيارة عمل إلى جمهورية سلوفينيا، تلبيةً لدعوةِ نائب الوزير الأول ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية تانيا فايون.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أن الزيارة تندرج في إطار الجهود المشتركة الرامية لتعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في سياق تفعيل تبادل التمثيل الدبلوماسي بافتتاح سفارتين في عاصمتي البلدين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الجزائري-السلوفيني في عديد المجالات الاقتصادية.

كما تهدف هذه الزيارة إلى تعميق التشاور السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية التي تقع في صلب اهتمامات البلدين، وبالخصوص مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي منطقة الساحل الصحراوي وكذا العديد من المسائل الأخرى المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، وذلك في ظل تحضير كل من الجزائر وسلوفينيا لانضمامهما لهذه الهيئة الأممية كعضوين غير دائمين ابتداءً من الفاتح جانفي المقبل، يضيف البيان.

ومن المنتظر أن يجري الوزير أحمد عطاف وخلال هذه الزيارة، مشاورات مع نظيرته السلوفينية، تانيا فايون، وأن يتم استقباله من قبل رئيسة جمهورية سلوفينيا، ناتاشا بيرك موسار، وكذا من قبل رئيسة المجلس الوطني السلوفيني، أورشكا كلاكوشار زوبانشيش. كما سيكون له لقاء مع وزير البيئة والمناخ والطاقة، بويان كومير، باعتبار الجزائر من أهم مموني سلوفينا بالغاز الطبيعي.