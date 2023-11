Attaf en visite de travail en Slovénie

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entamera dimanche soir une visite de travail en République de Slovénie, indique un communiqué du ministère.

Cette visite, qui intervient à l'invitation de la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes de ce pays ami, Tanja Fajon, "s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints visant à renforcer les relations bilatérales, notamment dans le contexte de l'activation de l'échange de représentation diplomatique par l'ouverture d'ambassades dans les capitales des deux pays, et à explorer de nouvelles perspectives de coopération algéro-slovène dans plusieurs domaines économiques", précise la même source.

Elle vise également à "approfondir le dialogue politique sur les questions régionales et internationales qui sont au cœur des préoccupations des deux pays, notamment les développements de la situation au Moyen-Orient et dans la région du Sahel, ainsi que plusieurs autres questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, d'autant que l'Algérie et la Slovénie s'apprêtent à rejoindre cet organe onusien en tant que membres non permanents" à partir du 1er janvier 2024, selon le communiqué.

Lors de sa visite, Attaf devrait s'entretenir avec son homologue slovène et être reçu par la présidente du pays, Natasa Pirc Musar, ainsi que par la présidente du Conseil national de Slovénie, Urska Klakocar Zupancic.

Il aura également un entretien avec le ministre de l'Environnement, du Climat et de l'Energie, Bojan Kumer, sachant que l'Algérie est l'un des principaux fournisseurs de gaz naturel de la Slovénie, conclut le communiqué.