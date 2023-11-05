أكثر من 100 غارة تستهدف مناطق متفرقة بغزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 غارة على قطاع غزة مساء الأحد، خلال أقل من ساعة، وشهد القطاع قصف عنيف استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة، تزامنا مع انقطاع الاتصالات والإنترنت.

وقالت وسائل اعلام اقليمية، إن “القصف غير مسبوق منذ بداية الحرب، واستهدف مناطق شمال غرب ووسط وجنوب غرب مدينة غزة، بالتزامن مع انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع”.

وأضافت أن “سيارات الإسعاف لا تستطيع التوجه إلى مواقع القصف بأي شكل، بسبب شدة القصف”.

ولفتت ، إلى أن “القصف استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي، أكبر مشفى في قطاع غزة، فضلا عن مناطق سكنية وطرقات ومنطقة ميناء المدينة، وأنحاء متفرقة من شمال غرب غزة إلى جنوب غربها”.