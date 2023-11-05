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سفارة فلسطين تثمن جلسة المجلس الشعبي الوطني الخاصة

5 نوفمبر 2023 ()
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ثمنت سفارة دولة فلسطين بالجزائر الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء الماضي، دعما ومساندة للشعب الفلسطيني وما يتعرض له جراء العدوان الصهيوني.

وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن سفارة فلسطين بعثت رسالة شكر إلى المجلس الشعبي الوطني إثر الجلسة الاستثنائية التي عقدها دعما ومساندة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان همجي من طرف العدو الصهيوني.

واعتبرت السفارة أن هذه الجلسة التي كان المجلس الشعبي الوطني “سباقا لعقدها من بين البرلمانات العربية” تعد “تعبيرا عن الموقف الأصيل والثابت للشعب الجزائري وقيادته على مر السنوات في دعم القضية الفلسطينية”.

 

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