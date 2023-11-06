سيدي بلعباس: تقديم أعداد معتبرة من المبحوث عنهم أمام العدالة

شهد شهر أكتوبر الماضي إقدام شرطة سيدي بلعباس على توقيف وتقديم ما يعادل 842 شخصا من فئة المبحوث عنهم أمام الجهات القضائية وذلك تبعا لأوامر صادرة عن هذه الأخيرة، بعدما تبين تورط هؤلاء في قضايا مختلفة ذات طابع جزائي.

وقد جاءت التوقيفات تباعا بعد مراقبة دقيقة لتحركات الأشخاص المبحوث عنهم بالإضافة إلى القيام بعمليات شرطة فجائية، مع أن غالبية العمليات جاءت ثمرة نزول أفراد الشرطة إلى الميدان خاصة في الأماكن المشبوهة التي عادة ما يتواجد فيها "الهاربون من العدالة".

يذكر أن كل الموقوفين مثلوا أمام النيابة المختصة إقليميا بعد استكمال جل الإجراءات القانونية.