غليزان: الإطاحة بمروج السموم

أطاحت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي أرهيو في غليزان بمروج المؤثرات العقلية مع حجز 833 قرصا مهلوسا، ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

وهذا على إثر معلومات واردة إلى ذات الفرقة مفادها وجود شخص مشتبه فيه يقوم بترويج الأقراص المهلوسة على مستوى أحد أحياء مدينة وادي أرهيو.

وبعد عملية الترصد تم توقيفه وضبط بحوزته على 833 قرص مهلوس. وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم ضبط بمسكنه مبلغ مالي قدره 69000 دج من عائدات الترويج.

وقد مكنت التحقيقات التي باشرتها الفرقة من تحديد وتوقيف شريكه في العملية. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية.