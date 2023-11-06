مستغانم: حجز مكملات غذائية وتبغ أجنبي الصنع

تمكنت مصالح الشرطة العامة بأمن ولاية مستغانم على إثر خرجة ميدانية مشتركة رفقة مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية مستغانم من حجز أكثر من 272 وحدة شيكولاطة ومكملات غذائية وعسل مقوي بالإضافة إلى مادة المعسل تستعمل لتحضير الشيشة وأكثر من 68 وحدة من مادة التبغ أجنبي الصنع.

قدرت القيمة المالية للمحجوزات بـ 13 مليون سنتيم. العملية تمت في إطار التنسيق بين عناصر فرقة الشرطة العامة بأمن ولاية مستغانم وفرق قمع الغش على مستوى منطقة صلامندر.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم إتلاف السلع المحجوزة مع إنجاز ملف قضائي ضد المخالف بخصوص عرض للبيع سلعة أجنبية المصدر دون فوترة.