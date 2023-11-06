شركة "زهيرو" الإيطالية للطاقات المتجددة مهتمة بالجزائر

أبدت الشركة الإيطالية المتخصصة في مجال الطاقات المتجددة، "زهيرو"، رغبتها في تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال الطاقة، والاستثمار في جملة فروع النشاطات لاسيما الطاقات المتجددة والاشتراك في تنفيذ البرنامج الوطني في هذا المجال.

وضمن هذا الإطار، استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، بمقر دائرته الوزارية، الرئيسة المديرة العامة للشركة الإيطالية المتخصصة في مجال الطاقات المتجددة، "زهيرو"، ألسندرا باسيني، في لقاء حضره، سفير إيطاليا لدى الجزائر وإطارات من الوزارة.

وبحث الجانب، حسب بيان الوزارة اطلعت "الخبر" عليه، سبل تعزيز التعاون والاستثمار في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، على غرار إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والترابط الكهربائي مع إيطاليا، وتطوير الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

وفي هذا الصدد، قدم وزير الطاقة والمناجم، لمحة شاملة عن برنامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة بالجزائر من طرف سونلغاز، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين. كما أكد استعداد القطاع لتعزيز التعاون في مجال سياسات الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتوفير الأدوات العملية والعلمية وكذا تبادل الخبرات، التكوين والتدريب ونقل التكنولوجيا.

ومن جانبها، قدمت أليسندار باسيني عرضا حول مشروع لتطوير الطاقات المتجددة وإنتاج الكهرباء الخضراء بالجزائر، بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في المجال، بينما اتفق الطرفان في ختام هذا اللقاء، على تكوين فريق عمل مُشترك لدراسة جميع جوانب المشروع المُقدم من طرف "زهيرو".