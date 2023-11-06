المدية: ربط 500مسكن بالغاز بالبرواقية وبوشراحيل

في إطار تجسيد التزامات الدولة اتجاه الساكنة وتكريسا للجهود الرامية للتكفل بانشغالات المواطنين، أشرف اليوم الإثنين، جهيد موس والي المدية على وضع حيز الخدمة لشبكة الغاز الطبيعي بكل من فرقة عين الحجر بالبرواقية التي ودع سكانها أزمة برد الشتاء ومعاناتهم مع قارورات غاز البوتان حيث استفاد أزيد من220ساكنا من الغاز بتكلفة مالية بلغت5مليار سنتيم وأحد عشر مليون سنتيم للمسكن الواحد، فيما بلغ طول الشبكة 35كلم، أما ببلدية بوشراحيل فتم ربط 202مسكن بالغاز الطبيعي بتكلفة مالية فاقت مليار سنتيم وطول شبكة بلغ 10كلم فيما بلغت تكلفة المنزل الواحد 10 ملبون سنتيم .

وبدخول الغاز حيز الخدمة لآخر بلدية وهي الربعية. وصلت النسبة إلى 80%فيما بلغت نسبة التوغل 100%، حسب والي الولاية الذي أكد أن مشاريع الربط بالغاز تندرج ضمن تنفيذ البرنامج الخماسي والبرنامج التكميلي وبرنامج صندوق التضامن بين الجماعات المحلية، حيث وفي غضون سنتين اثنتين استطاعت الولاية إيصال الغاز لأزيد من واحد وسبعين ألف ساكن بشبكة ربط بقيمة ثلاثة آلاف وسبعة مائة مليار سنتيم.

للإشارة، فأنه مع نهاية السنة الجارية تم ايصال شبكة الغاز إلى 64 بلدية رغم صعوبة التضاريس و شساعة الولاية بنسبة تغطية تتجاوز الـ80%في المائة.

ويندرج الأمر ضمن إنجاز شبكة التوزيع والنقل بتاريخ 20ديسمبر 2020. لتزويد 7 بلديات بالغاز الطبيعي من ولاية عين الدفلى وبالتحديد من عين الشياخ لربط كل من بلدية الزوبيرية(منطقة القويعة) مرورا ببلديات حناشة، بوعيشون، سي المحجوب، أولاد بوعشرة، منطقة القويعة، بالزوبيرية، سيدي زيان والربعية لربط مساكن أزيد من 5الاف نسمة موزعين على ما يربو عن 12000 مسكنا في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. بمبلغ اجمالي يقدر ب 37772 مليار سنتيم