الإطاحة بشبكة المتاجرة بالمواد التبغية

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني لـ"اخبر" أن المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة وضعت حدا لنشاط شبكة إجرامية مختصة في التهريب والمتاجرة بالمواد التبغية، في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود، متكونة من ثلاث أشخاص، مع ضبط كميات جد معتبرة من مختلف أنواع وعلامات التبغ.

العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت من تحديد هوية عناصر الشبكة ومكان إخفاء المواد التبغية المهربة، التي كانت مخزنة على مستوى مستودعات بولاية البليدة، حيث تم ضبط : 128200 علبة سجائر من مختلف العلامات. 108000 وحدة من ورق السجائر(ماصة). 6255 وحدة من مادة تبغ الترشق (الشمة). 396 وحدة من السجائر الإكترونية. 01 مليار و 313 مليون سنتيم من العملة الوطنية و 27830 أورو.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، عن قضية التهريب لدرجة من الخطورة الماسة بالاقتصاد الوطني والصحة العامة، في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود، تبييض الأموال، ممارسة نشاط تجاري دون قيد في السجل التجاري.