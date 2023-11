Gaza: Le bilan atteint près de 10 mille martyrs

Le bombardement continu de la bande de Gaza par l’armée siohniste a exterminé 9770 Palestiniens, dont 4800 enfants, 2550 femmes, 24808 blessés et 2660 disparus, dont 1270 enfants. C’est ce qu’affirme le ministère de la Santé palestinien.

L’agence de presse palestinienne WAFA a déclaré que des avions de guerre israéliens avaient lancé une série de raids violents sur des zones sporadiques de la bande de Gaza, principalement à l’ouest et au nord-ouest de la ville de Gaza.

Parallèlement aux bombardements d’artillerie, les raids ont ciblé le camp de Shati et la bande occidentale de la ville de Gaza et ont également bombardé les environs de l’hôpital d’al-Shifa.

Dans le centre de la bande de Gaza, des avions de guerre ont bombardé au moins une maison à Deir al-Balah, tuant et blessant plus de 15 citoyens, principalement des enfants et des femmes, et ont également lancé plusieurs incursions dans l’est du camp al-Bureij et du camp al-Maghazi.

Des avions israéliens ont également bombardé une maison dans la région de Zawaida au centre de la bande de Gaza, tuant dix citoyens et en blessant d’autres. WAFA a cité des sources locales selon lesquelles des avions de guerre ont frappé une maison à Tall al-Sultan, à l’ouest de la ville de Rafah, tuant et blessant un certain nombre de citoyens.