إدارة اتحاد بسكرة تقدم استقالتها

أعلن مجلس إدارة الشركة الرياضية لاتحاد بسكرة تقديم استقالته إلى والي الولاية ومدير الشباب والرياضة، بعد استنفاذ كل المساعي والجهود لحل الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.

وجاء في البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للنادي على "الفيسبوك" أن "القرار جاء بعد سياسة الكيل بمكيالين اتجاه الفريق باعتبار أن فرق لها ديون تفوق 60 مليار سنتيم استفادت من شركات وطنية غطت كل ديونها وفريق اتحاد بسكرة بقي له قيمة 3 مليار سنتيم لم يستطع تأهيل لاعبيه وهذا يدل على الكثير من الحقوق المهضومة التي تعاني منها ولايتنا المغلوب على أمرها".

وأكدت الإدارة البسكرية أن رئيس الفريق وأعضاء مجلس الإدارة استوفوا كامل التزاماتهم القانونية والأخلاقية تجاه النادي متمنين أن يجد الفريق شركة وطنية راعية ويعامل كبقية الفرق الجزائرية.