Le CSM appelé à "s'acquitter pleinement de son rôle

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a appelé, lundi, cette instance à faire face à toutes les tentatives de porter atteinte à la crédibilité de la Justice.

Présidant l'ouverture de la nouvelle année judiciaire (2023-2024) au siège de la Cour suprême, le Président Tebboune a appelé le CSM à "s'acquitter pleinement de son rôle, à s'engager résolument à respecter les règles de la magistrature et à faire face à toutes les tentatives de porter atteinte à la crédibilité de la Justice".

Le président de la République a, à cette occasion, exprimé "la reconnaissance de l'Etat à l'égard des efforts consentis par le corps de la magistrature pour protéger les droits, mais aussi lutter contre la criminalité et la corruption", rendant hommage aux magistrats "soucieux d'assumer, avec loyauté et dévouement, leurs responsabilités".

S'agissant de la modernisation du secteur de la justice, le Président Tebboune a évoqué les procès qui durent plusieurs années, et qui "provoquent un sentiment d'insatisfaction chez le citoyen et prolongent sasouffrance pour accéder à ses droits".

"Nous aspirons à davantage d'efforts pour augmenter la cadence de traitement des affaires, parachever le projet de transformation numérique, en sus de tirer profit des mécanismes de la justice électronique et la simplification des procédures judiciaires", a ajouté le président de la République.