عمورة يطمئن بخصوص إصابته

طمأن الدولي الجزائري لنادي روايان سانت جيلواز البلجيكي، محمد أمين عمورة، بخصوص الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكتف أمس الأحد خلال فوز فريقه أمام الضيف نادي بروج (2-1)، ضمن الجولة الـ13 من البطولة البلجيكية.

وصرح الجزائري عقب اللقاء: ''لقد سقطت على كتفي بعد هدفي الثاني ولكن أنا بخير''.

وتألق الجزائري خلال اللقاء بتسجيله لثنائية في الدقيقتين الـ22 والـ68 مهديا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبفضل الثنائية، تمكن ابن مدينة جيجل من رفع رصيده إلى ثمانية أهداف في البطولة البلجيكية أين أضحى يحتل الوصافة خلف الطوغولي أهويكي ستيف كيفين دينكي (10 أهداف)، لاعب سيركل بروج.

كما سجل اللاعب السابق لوفاق سطيف هدفا في منافسة اليوروبا ليغ أمام نادي تولوز الفرنسي (1-1).

وأضاف الجزائري: ''أقوم دوما بضربات مقصية خلال التدريبات مما أصبح سهلا بالنسبة لي. أهدي الهدف لكل الفريق. خطة ضد عمورة ؟ أنا لا أهتم ولا أخاف أحد''.