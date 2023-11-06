عطاف يستقبل من طرف رئيسة سلوفينيا

استُقبِل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بالعاصمة لوبليانا، من قبل رئيسة جمهورية سلوفينيا، ناتاشا بيرك موسار.

وأوضح بيان الخارجية أن الوزير عطاف نقل إليها تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأبلغها رسالة شفوية من لدنه تؤكد حرصه على العمل معها لاستغلال كافة الفرص المتاحة للارتقاء بالعلاقات الجزائرية-السلوفينية إلى أسمى المراتب المتاحة.

كما شكّلت هذه المقابلة فرصة لاستعراض مختلف جوانب التعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في قطاع غزة المحاصر.