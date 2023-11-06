تيبازة: توقيف 10 أشخاص في مداهمات لمصالح الأمن

أوقفت مصالح أمن ولاية تيبازة 10 أشخاص تورطوا في عدة قضايا، من بينهم 4 أشخاص مبحوث عنهم. وشنت مصالح أمن ولاية مداهمات واسعة بعدة بلديات شرقية في إطار المخطط الأمني المسطر الهادف أساسا إلى تأمين المواطنين وممتلكاتهم وبث السكينة والطمأنينة في نفوسهم بحسب بيان أصدرته ذات المصالح اليوم.

وخلال هذه العمليات تمت مراقبة 161 شخص أين تم توقيف 10 أشخاص متورطين في عدة قضايا مختلفة من بينهم 04 أشخاص مبحوث عنهم. وتم خلال المداهمات حجز كمية من المؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، كما تم مراقبة 82 مركبة و86 دراجة نارية مع تحرير 15 مخالفات مرورية وحجز 03 دراجات نارية.