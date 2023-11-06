توقيف خمسة مرويجين للأقراص المهلوسة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية بحر" الأسبوع المنصرم" في عمليتين متفرقتين من إحباط ترويج 134 قرص مهلوس. العملية الأولى تمت على إثر التحري في معلومات تحصلت عليها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية ثلاثة الدوائر تفيد قيام شخصين بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة، وبعد التحريات المكثفة تم محاصرة المشتبه فيهما البالغان من العمر (20، 26 ) سنة، وتوقيفهما، مع حجز 104 قرص مهلوس من نوع بريقابالين.

أما العملية الثانية وبناء على معلومات واردة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني مفادها وجود نشاط مشبوه على مستوى بلدية البرواقية لأحد مروجي الأقراص المهلوسة البالغ من العمر 30 سنة، على الفور وبعد تحديد مكان تواجده بالضبط تم وضع خطة محكمة لتكلل العملية من توقيفه، مع ضبط 6 أمشاط من نوع بريقابالين وتوقيف كذلك مشتبه فيهما آخرين في ذات القضية.

وتم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وهذا بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.