نسخة عربية لقانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية



نسخة عربية لقانون موران الخاص بتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، 14 سنة بعد سن القانون سنة 2010. سيسمح إصدار سنة عربية القانون بفهم أكبر لمواد القانون و شروط الاستفادة من التعويض، علما ان لجنة التعويضات استلمت 66 ملف تعويض من طرف جزائريين لكن ضحية واحدة فقط استفادت من التعويض. للتذكير بأن ترجمة القانون للغة العربية كان من بين مطالب جمعية " ايكان- فرنسا" التي تناضل من أجل تعويض الضحايا و تنظيف مواقع التجارب النووية في الصحراء من 1960 لغاية 1966. بدليل أن ترجمة قانون موران بلغة سكان بولينيزيا سمح بالرفع من عد الضحايا الذين استفادوا من التعويضات و تسهيل عملية التحسيس والتوعية بين سكان الجزر.