وزير الفلاحة يستقبل مجلس التجديد الاقتصادي

استقبل محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية الإثنين ، بمقر الوزارة ، وفدا من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري برئاسة كمال مولا وبحضور إطارات من القطاع.

وحسب بيان للمجلس فقد "أتاح هذا الاجتماع مناقشة الحركية الكبيرة للتنمية التي تشهدها الفلاحة بالجزائر، من أجل ضمان توفير المواد الفلاحية مع احترام كافة المواصفات المتعلقة بالجودة و"النوعية.

وركّز اللقاء، حسب ذات المصدر، "على التوجّهات الجديدة لقطاع الفلاحة، وذلك من خلال الرقمنة الكلية للتعاملات سيما فيما يخص الإعتمدات و العقار والاستثمار مع الإتجاه نحو العصرنة الكلية وإعتماد التقنيات الحديثة والبحث العلمي من خلال إشراك معاهد القطاع."

كما "دعا الحضور إلى تشجيع انخراط المتعاملين الاقتصاديين في الاستثمار في المجال الفلاحي خاصة في ولايات الجنوب".

كما كان اللقاء، اضاف البيان، "فرصة لمناقشة فرص الإستثمار و إيجاد الحلول الكفيلة للتكفل بالصعوبات من خلال توافق الرؤى وتشجيع المتعامليين الاقتصاديين المنخرطين بمجلس التجديد الإقتصادي الجزائري لمرافقة الفلاحين والمنتجين والمربين".

وفي نهاية اللقاء، "أكد الوزير على مبدأ التشاور والتعاون المستمر وهذا بعقد اجتماعات دورية بين اللّجنة القطاعية لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري و مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية."