أربع أهداف في قطاع الصيد البحري

أشرف الاثنين وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني بمقر الوزارة، بحضور الأمين العام، ورئيس الديوان، وبمشاركة كافة إطارات الوزارة، على عرض مفصل قدمه المفتش العام للوزارة، حول استراتيجية الصيد البحري وتربية المائيات الجديدة، آفاق 2030، والتي ستعتمد من طرف القطاع.

وحسب بيان للوزارة فقد "أكد الوزير أن الاستراتيجية الجديدة اعتمدت على معطيات عملية وأرقام مضبوطة وموضوعية ستسمح بتجسيد أمثل لأهدافها التي تسعى أساساً إلى: تطوير تربية المائيات البحرية والقارية، ترقية الصيد في أعالي البحار من أجل استغلال مناطق صيد جديدة ومنه الرفع من الإنتاج، إضافة إلى تدعيم القدرات الوطنية في مجال بناء وتصليح السفن، ودعم وتكوين مهنيّي الصيد وتربية المائيات".