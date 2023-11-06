مدير سوناطراك يستقبل رئيس الشركة القابضة رونيسانس

التقى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، بمقر المديرية العامة للشركة، برئيس الشركة القابضة رونيسانس (تركيا)، ايرمان إليجاك، حيث حضر هذا الاجتماع مسؤولون سامون من الشركتين.

وحسب بيان للشركة، فقد "ناقش الطرفان، خلال هذه المقابلة، سير المشروع البتروكيميائي لإنتاج البولي بروبيلين بمدينة جيهان التركية، الذي يتم إنجازه بشكل مشترك بين سوناطراك ورونيسانس."

وذكر نفس المصدر، بأن"سوناطراك تحوز على 34 بالمائة من هذا المشروع وتضمن إمداده بالبروبان كمادة أولية، بموجب اتفاق طويل الأمد على أساس الأسعار المعمول بها في الأسواق العالمية."

وفي ختام هذا اللقاء، "اتفق الطرفان على العمل لإيجاد فرص عمل جديدة والبحث عن سبل الشراكة المستقبلية".