توصيات جديدة بخصوص موسم الحج المقبل

أشرف الإثنين المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أحمد سليماني على فعاليات اللقاء التوجيهي الخاص بالوكالات المؤهلة لتنظيم نشاط الحج للموسم 1445ه- 2024م بدار الإمام -المحمدية. وحسب بيان للديوان فقد "تم خلال فعاليات اللقاء توزيع تراخيص التنظيم على الوكالات المعنية، وكان للمدير العام بهذه المناسبة كلمة افتتاحية هنّأ من خلالها ممثلي الوكالات المؤهلة، كما أسدى المدير العام جملة من التوجيهات في سبيل الانتهاء المبكر من العملية التحضيرية والالتزام بالمواعيد المخصصة لها". كما اختتم، اضاف البيان، "بتصريحات تتعلق بالنشاط لوكالة الأنباء الجزائرية وبعض وسائل الإعلام المختلفة التي غطت هذا النشاط الهام".