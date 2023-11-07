سونلغاز تبحث الشراكة مع توتال وشركة الطاقة المالية

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، المدير العام لشركة توتال للطاقة-فرع الجزائر، مفدي زكريا شيخ، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الطرفين وآفاقه المستقبلية.

وأفاد بيان لمجمع سونلغاز، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، بأنه تم خلال جلسة العمل التي جرت بمقر المديرية العامة لسونلغاز، مناقشة الطرفين الشراكة في مجالات الطاقات المتجددة وتخزين الكهرباء وكذا تطوير الترابط الكهربائي بالإضافة لإمكانيات تبادل الخبرات في المجالات سابقة الذكر، حسب البيان.

ويندرج اللقاء "في إطار السياسة المنتهجة من قبل سونلغاز والرامية لتطوير علاقات الشراكة الخارجية للمجمع"، يضيف المصدر نفسه.

من جهة أخرى، عقد الرئيس المدير العام لسونلغاز، أمس الإثنين، اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع المدير العام لشركة الطاقة لجمهورية مالي، عبد الله جبريل ديالو، حيث ناقش الطرفان سبل تفعيل الشراكة بين المجمع العمومي وشركة الطاقة المالية.

ويندرج اللقاء الذي تم بحضور عدد من الإطارات المسيرة في الشركتين، "في إطار تفعيل مستوى الشراكة الخارجية لسونلغاز على الصعيد القاري"، حسب بيان للمجمع العمومي.

وخلال الاجتماع، أكد عجال اهتمام سونلغاز بتفعيل التعاون مع شركة مالي للطاقة، مؤكدا "حرصه على تجسيد كل المباحثات السابقة المتعلقة بملف التعاون بين الشركتين على أرض الواقع في مختلف مجالات الطاقة، وذلك بالنظر إلى مستوى الخبرة التي تتمتع بها سونلغاز في مجالات إنتاج الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز، وكذا الصيانة والتكوين والرقمنة إلى جانب حرصها على نقل خبرتها إلى الجارة مالي".

كما اقترح الرئيس المدير العام لسونلغاز أن تكون بداية هذه الشراكة بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون تم إعداده على مستوى سونلغاز، ليكون "القاعدة الأساسية" التي سيتم وفقها بناء هذه الشراكة و"لبنة أولية" للدفع بعجلة التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة.

من جانبه عبر جبريل ديالو عن سعي شركته للتعاون مع سونلغاز، خاصة في مجالات الكهربة والهندسة والتكوين وكذا الاستفادة مما تملكه سونلغاز من خبرات في مجال استعمال التقنيات المعلوماتية الحديثة، يضيف البيان.