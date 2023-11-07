وهران: إصابة ثلاثة أشخاص بتسمم بالغاز

أنقذت إسعافات الحماية المدنية لولاية وهران ليلة البارحة عائلة من موت محقق إثر تعرض أفرادها لتسمم بالغاز.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان بأن إسعافاتها تدخلت في تمام الساعة الثامنة ليلا وتسع عشرة دقيقة (20:19)، من أجل إسعاف عائلة استنشق أفرادها غازات محترقة منبعثة من سخان الماء على مستوى حي 70 مسكن إقامة الفردوس العمارة ب الطابق 06 ببلدية ودائرة بئر الجير.

وأضاف نفس المدر أن أفراد العائلة المتشكلة من ثلاثة أشخاص وجدوا وهم يعانون من اختناق وضيق في التنفس مما أدى إلى فقدانهم للوعي، حيث تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى أول نوفمبر لمدينة وهران.