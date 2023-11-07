المدية: الأمن يطيح بثلاث شبكات إجرامية

تمكنت بحر هذا الأسبوع مصالح أمن ولاية المدية من وضع حد لنشاط ثلاث شبكات إجرامية، مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، والمشروبات الكحولية بكل من البرواقية وقصر البخاري.

العملية الأولى جاءت استغلالا لمعلومات أمنية مؤكدة تفيد قيام شخصين بترويج المؤثرات العقلية وسط مدينة البرواقية، بعد تنشيط عنصر البحث والتحري والترصد لتحركات المشتبه فيهما، تمكنت قوات الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية من توقيفهما بمدخل إحدى العمارات بمدينة البرواقية، وبعد عملية التفتيش تم ضبط وحجز بحوزتهما (75) قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات المتاجرة بهذه السموم.

أما العملية الثانية، فبناء على معلومات وردت إلى مصالح أمن دائرة البرواقية مفادها تواجد شخص يقوم ببيع المشروبات الكحولية على متن سيارة بإحدى أحياء المدينة، حيث قامت عناصر الأمن بمداهمة المكان، وتوقيف المعني وبعد تفتيش المركبة تم ضبط وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام قدرت بـ 651 وحدة من المشروبات الكحولية.

وفي عملية ثالثة قامت بها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة قصر البخاري، بعد استغلال معلومات، تفيد بحيازة أربعة أشخاص للمؤثرات العقلية، وبعد عملية التحري والترصد تم توقيفهم على متن مركبة، بعد تفتيشها تم ضبط وحجز(192) قرص مهلوس وسلاح أبيض من الصنف السادس مخبأة بإحكام بإحدى تجاويف السيارة.

ليتم إنجاز ثلاثة ملفات قضائية منفصلة ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.