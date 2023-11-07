الحصيلة الأسبوعية لتدخلات الحماية المدنية

سجلت وحدات مصالح الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 29 أكتوبر إلى 04 نوفمبر، 23137 تدخل وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

أما بالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي قامت وحدتنا بـ 13583 تدخــل، أيـن تم من خلالها إســعاف وإجلاء 13286 جريح ومريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة. وفي سياق حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2274 تـدخـل من أجل 1280 حادث مرور أدت إلى وفاة 40 شخص وجرح 1666 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الاستشفائية، أثقل حصيلة سجلت في ولاية وهران بوفاة 06 أشخاص في مكان الحادث وجرح 52 آخرين على إثر45 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2039 تدخلا سمحت بإخـــماد 1424 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 198 حريق، تيزي وزو بـ 94 حريق وولاية البليدة بـ 87 حريق.

بالإضافة وخلال نفس الفترة، قامت وحداتنا في مجال العمليات المختلفة بـ 5241 تدخـل فـي نفس الفترة من أجل انقاذ 330 شخص في حالة خطر وتغطية 4393 عملية إسعاف.