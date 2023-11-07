تأجيل القمة العربية-الإفريقية المقررة بالرياض

أعلنت العربية السعودية عن تأجيل القمة العربية الإفريقية التي كان من المزمع أن تعقد يوم 11 نوفمبر الجاري بعاصمة المملكة الرياض، وفق ما أبلغت به مفوضية الاتحاد الإفريقي ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد.

وأبلغت السفارة السعودية، بأديس أبابا الإثيوبية التي تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي، المفوضية الإفريقية بقرار التأجيل، دون الإشارة إلى الدوافع من وراء الخطوة، لكنها أكدت في المقابل بأن القمة السعودية الإفريقية، ستنظم في موعدها المقرر في 10 نوفمبر.

وأكدت السفارة السعودية بأديس أبابا المفوضية الإفريقية في رسالة مستعجلة بقرار "تأجيل القمة العربية الإفريقية الخامسة التي كان من المقرر عقدها في 11 نوفمبر 2023 في الرياض حتى إشعار آخر". لكنها أكدت بالمقابل بأنه ستستمر "القمة السعودية الإفريقية الأولى المقرر عقدها في 10 نوفمبر 2023 كما هو مخطط لها" وفق ما جاء في الرسالة.

وكانت قد احتضنت العاصمة مالابو لغينيا الاستوائية سنة 2016 آخر قمة عربية إفريقية، واستضافت القاهرة أولى هذه القمم عام 1977، واحتضنت ليبيا عام 2010 القمة الثانية، أما الثالثة فعقدت في الكويت 2013.