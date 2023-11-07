"الجزائر حريصة على حق الشعوب في نصرة القضايا العادلة"

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر حريصة على الدفاع عن قضايا ومصالح القارة الإفريقية وإرساء حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وقال الوزير الأول لدى إشرافه على انطلاق أشغال الدورة 71 للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالمركز الدولي للمؤتمرات بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي. وخبراء في القانون الدولي، أن الجزائر تعد من بين الدول الـ 34 التي صادقت على بروتوكول إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأن فعاليات الدورة الـ 71 تنعقد على مدار أربعة أسابيع من 7نوفمبر إلى 4 ديسمبر المقبل.

وقال بن عبد الرحمان، أن احتضان بلادنا لهذا الحدث الافريقي الهام لحقوق الانسان يعكس الأهمية التي توليها بلادنا لحقوق الإسان. وأن التاريخ سيذكر الجرأة القضائية للجزائر في هذا المجال سيما في ظل تخاذل منابر أخرى.

وأكد الوزير الأول، أن الجزائر حريصة على حق الشعوب في تقرير المصير من خلال نصرة القضايا العادلة. وأن التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020 عزز المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون.

وعرج الوزير الأول على القضية الفلسطينية، على أنه من حق الشعب الفلسطيني ممارسة حقوقه كاملة وغير منقوصة مؤكدا على حق الأطفال الفلسطينيين في عيش طفولتهم.