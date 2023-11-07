تلمسان: مصالح الجمارك تحجز موادا محظورة

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بالغزوات التابعة لمصالح مفتشية أقسام الجمارك بالغزوات، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان، في سياق تكثيف النشاط العملياتي للفرق الجمركية، من حجز 02كلغ و35 غ من مادة البارود وهي مادة محظورة حظرا مطلقا، تم ضبطها على متن سيارة سياحية على إثر حاجز بمنطقة واد الثلاثاء. مع توقيف المخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة مع مصادرة وسيلة النقل المستعملة في عملية التهريب.

وفي نفس السياق، تمكن أعوان فرقة فحص المسافرين بالمحطة البحرية بالغزوات خلال معالجة الرحلة البحرية القادمة من مدينة ألميريا من حجز400 علبة شكولاطة، 05 طرود تحتوي على علب من الأدوية و01 طرد من مستلزمات طبية مختلفة الأنواع، 15 علبة من ماكسويل ،15 علبة كليوكس ،79 وحدة من مستحضرات التجميل،14 علبة نوتيلا ومشروبات كحولية أجنبية الصنع. حيث تم حجز هذه البضاع ذات الطابع التجاري واستيراد أدوية ومستلزمات طبية بدون رخصة على متن سيارات سياحية بعد خضوعها للفحص عبر جهاز السكانير للأمتعة وكذا التفتيش الدقيق للسيارات على مستوى المحطة البحرية.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك لتلمسان فإن هذه العمليات تكرس جاهزية ويقظة أعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام والدائم في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله والمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني من جهة والحفاظ على صحة وسلامة المواطن من جهة أخرى وكل ما يشكل مساسا بالأمن والنظام العموميين.