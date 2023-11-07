سيدي بلعباس: الشرطة توقع بعصابة الكوكايين والتشوشنة

تمكن أفراد الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس ومن خلال عملية نوعية من حجز كميات متفاوتة من المخدرات الصلبة من نوع "الكوكايين" إضافة إلى مادتي "التشوشنة" و "الكراك" ناهيك عن كمية من الأقراص المهلوسة ومخدرات من نوع الكيف المعالج، وذلك بعد نجاحهم في القبض على ستة أشخاص بينهم فتاة تراوحت أعمارهم بين 19 و35 سنة.

وقد تبين بأن المتورطين كانوا يخططون للمتاجرة في هذه المواد الممنوعة، قبل استغلال أفراد الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية للمعلومات القيمة التي كانت بحوزتهم وتسطيرهم لخطة أمنية محكمة مكنت من توقيفهم تباعا بأحياء متفرقة من مدينة سيدي بلعباس بعد مراقبة دقيقة لتحركات المشتبه فيهم.

وتمثلت المحجوزات في 130.2 غرام من الكوكايين و 15.9 غرام من مادة التشوشنة على شكل 51 حزمة صغيرة موجهة إضافة إلى 1.2 غرام من مادة الكراك على شكل 09 حزم موجهة للترويج و420 قرصا مهلوسا دون غض النظر عن كمية من المخدرات (كيف معالج) كانت موجهة لغرض الترويج .

يذكر أن المشتبه فيهم قدموا جميعا أمام النيابة المختصة بعد استكمال جل الإجراءات القانونية تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.