مستغانم: الإطاحة بمروجي السموم

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية متكونة من ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 28 و42 سنة، مع حجز 1140 كبسولة، وهذا بعد استغلال معلومات مفادها وجود شخصين بصدد عقد صفقة بيع كمية من المؤثرات العقلية مستغلا في ذلك دراجته النارية لنقل هذه السموم.

وبعد عملية الترصد ووضع خطة أمنية محكمة تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي كان على متن دراجة نارية أين ضبط بحوزته كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 1140 كبسولة.

ومواصلة للتحقيق وبعد استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه. وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم العثور على كمية أخرى من المؤثرات العقلية مقدرة بـ 49 كبسولة بريقابالين. وبعد تفعيل العمل الاستعلاماتي الميداني تم تحديد هوية شريكيه في العملية مع توقيفهما، أحدهما مسبوق قضائيا. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.