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عطاف يستقبل من قبل رئيس مجلس الشيوخ الروماني

7 نوفمبر 2023 ()
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 استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء ببوخارست في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية رومانيا، من قبل رئيس مجلس الشيوخ الروماني، نيكولاي-يونيل سيوكا، حسب ما افاد به بيان للوزارة.

وقد شكل اللقاء "فرصة للتأكيد على الإرادة السياسية القوية التي تحذو قيادتي البلدين في إعادة إحياء الإرث التاريخي المشترك و اغتنام الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة" بين الجزائر و رومانيا.

كما ثمن الطرفان، يضيف ذات المصدر، دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم الحركية الجديدة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الرومانية، في سياق تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية من الجانبين.

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