عطاف يستقبل من قبل رئيس مجلس الشيوخ الروماني

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء ببوخارست في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية رومانيا، من قبل رئيس مجلس الشيوخ الروماني، نيكولاي-يونيل سيوكا، حسب ما افاد به بيان للوزارة.

وقد شكل اللقاء "فرصة للتأكيد على الإرادة السياسية القوية التي تحذو قيادتي البلدين في إعادة إحياء الإرث التاريخي المشترك و اغتنام الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة" بين الجزائر و رومانيا.

كما ثمن الطرفان، يضيف ذات المصدر، دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم الحركية الجديدة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الرومانية، في سياق تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية من الجانبين.